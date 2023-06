Peut-on supprimer sa fiche Google médecin après une mutation ou un déménagement ?

La fiche Google est un outil marketing efficace pour faire connaître ses activités et pour accroître sa notoriété dans une région. Saviez-vous cependant qu’il est possible d’apporter des modifications à votre compte au lieu de le supprimer suite à un déménagement ? Voici la procédure que vous pouvez suivre pour actualiser la fiche Google de votre établissement.

Modifier l’adresse de son cabinet médical après un déménagement.

Lorsqu’un médecin déménage son cabinet médical, il est important de mettre à jour rapidement l’adresse sur Google My Business pour maintenir une visibilité en ligne précise. Voici une liste de choses à faire pour modifier l’adresse de son cabinet médical sur Google My Business : Connectez-vous à votre compte Google My Business. Accédez à la section « Infos » de votre fiche. Cliquez sur « Adresse » et entrez la nouvelle adresse complète, en veillant à ce qu’elle soit précise et à jour. Vérifiez que la localisation sur la carte est correcte en ajustant le marqueur si nécessaire. Assurez-vous de mettre à jour les heures d’ouverture, les jours de consultation et toutes les autres informations pertinentes. Si vous avez changé de numéro de téléphone, mettez à jour cette information également. Ajoutez des photos récentes du nouveau cabinet médical pour donner aux patients un aperçu visuel. Vérifiez toutes les modifications apportées et prévisualisez votre fiche pour vous assurer que les informations sont correctes. Enfin, cliquez sur « Envoyer » pour soumettre les modifications à Google, qui les examinera avant de les afficher sur votre fiche. En suivant ces étapes simples, vous pouvez facilement mettre à jour l’adresse de votre cabinet médical sur Google My Business et garantir que vos patients puissent vous trouver rapidement et facilement.

Modifier l’emplacement de votre établissement

Si votre parcours professionnel est affecté par une mutation ou un déménagement, la suppression de la fiche d’établissement n’est pas nécessaire. Pensez plutôt à mettre à jour votre nouvelle adresse dans Google My business. Cela permettrait au client de vous retrouver plus facilement s’ils souhaitent solliciter votre prestation.

Dès que votre nouvel emplacement est mis à jour, n’oubliez pas d’indiquer la nouvelle date retenue pour l’ouverture de l’établissement. Aussi, faut-il que vous publiiez des posts depuis ledit lieu. Au cas où vous souhaitiez effectuer des modifications sans être propriétaire, demandez au propriétaire actuel de vous communiquer les accès.

Comment faire un transfert de propriété d’un compte Google My business ?

L’un des mentions « vous êtes le propriétaire de cet établissement ? » figure sur le profil de l’établissement ? Tout comme le lien « revendiquer cet établissement », elle signale que vous n’êtes pas le propriétaire du compte surtout pour supprimer fiche google medecin. Dans l’un ou l’autre cas, cliquez sur le badge « vous gérez ce profil d’établissement » et recherchez le nom et l’adresse de l’établissement.

Cliquez ensuite sur continuer pour qu’un message indiquant la validation du profil s’affiche. Si vous êtes autorisé à gérer le profil de l’établissement, demandez ses accès au propriétaire actuel. Cliquez ensuite sur « demander l’accès » puis, remplissez le formulaire qui vous sera soumis. Vous recevrez alors un mail de confirmation après qu’un message ait été envoyé au propriétaire actuel du compte.

Que faire en cas d’absence de confirmation du propriétaire ?

Un délai de trois jours est en principe accordé au propriétaire du profil pour vous répondre après l’envoi du formulaire. Si toutefois, vous ne constatez aucun retour, il est possible de revendiquer soi-même le profil directement. Dans ce cas, il faudrait :

ouvrir le mail de confirmation original reçu concernant la demande de propriété,

rechercher votre demande puis,

suivre les différentes instructions à l’écran et valider l’opération.

Il est aussi possible de rechercher dans le tableau de bord de votre compte Google My Business le bouton revendiquer ou valider. Notez toutefois que la première option n’est pas accessible sur le profil de tous les établissements de médecin.

Comment modifier l’adresse de votre établissement ?

La modification de l’adresse d’un établissement de médecine s’effectue depuis le compte Google My Business. Connectez-vous donc avec vos accès pour accéder au tableau de bord et à la commande Modifier le profil > Informations sur l’établissement. Accédez ensuite à l’onglet Emplacement et défilez les options jusqu’à « Emplacement et zones desservies ». Tout juste à côté de cette dernière, vous trouverez la commande modifier qui servira à actualiser l’emplacement l’établissement et enregistrez.

En actualisant votre nouvelle adresse, il faudrait revoir sa localisation sur la carte géographique de la région. À cet effet, vous devez déplacer le repère jusqu’à ce qu’il corresponde à la ruelle dans laquelle votre local est accessible. Une fois terminée, servez-vous de la commande OK > Enregistrer pour finaliser les opérations. Vous souhaitez supprimer une adresse incompatible avec votre nouveau local ? Vous pouvez facilement retirer celle-ci depuis le tableau de bord du compte Google My Business.

Que faire si vous ne retrouvez pas votre établissement ?

Si après maintes tentatives de recherches, vous n’arrivez pas à localiser votre adresse, vous recevrez un avertissement. La partie où se retrouve sans doute le bug apparaîtra en surbrillance rouge dans le texte qui s’affiche. Dans ce cas, saisissez à nouveau les parties de l’adresse signalée en rouge. Au cas où le dysfonctionnement persisterait, positionnez juste le repère de votre nouvel emplacement sur la carte et enregistre les modifications.

Cela dit, il faut noter que les modifications de fiche Google peuvent prendre un ou deux jours généralement. Le délai peut cependant être rallongé en fonction de l’ampleur des demandes en instance de traitements. Pour réduire le plus possible ce temps de latence, il est recommandé de saisir une adresse postale fiable et correcte. Il faudrait également renseigner le numéro d’appartement et du bâtiment ainsi que d’autres informations utiles sur le site.